- ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಒಂದು ಸೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ 40 ಟೇಕ್; ಆ ದಿನ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರು!
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೀನ್ಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಭಾವುಕ ಸೀನ್ ಯಾವುದೆಂದು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾ
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೊಲಿಪ್ರೇಮ, ಸುಸ್ವಾಗತಂ, ಖುಷಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಆಗ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪವನ್ ನಿಜವಾದ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಪಟ್ಟ ದೃಶ್ಯ
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಪಟ್ಟ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಶ್ರಮಪಟ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಸುಸ್ವಾಗತಂ ಚಿತ್ರದ್ದು. ಪವನ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ.. ಓದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೇ ಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯುವಕನ ಕಥೆ ಸುಸ್ವಾಗತಂ ಚಿತ್ರ. ತಂದೆ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರವಾದಾಗಲೇ ಆ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ತ ಪವನ್
ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ನಾನು ಅಳಬೇಕಿತ್ತು. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭೀಮಿನೇನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಭಾವುಕರಾಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ. ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ತಲೆನೋವೂ ಬಂತು ಎಂದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನವಿಡೀ ಏನೂ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ..
ಸುಸ್ವಾಗತಂ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭೀಮಿನೇನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ದಿನವಿಡೀ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸುಸ್ವಾಗತಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ
ಅದರ ನಂತರ ಭೀಮಿನೇನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್, ಪವನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನವರಂ ಚಿತ್ರ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ತಿರುಪ್ಪಾಚಿ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಅನ್ನವರಂ. ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಈ ಕಥೆ ತಮಗಿಂತ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಅನ್ನವರಂ ಚಿತ್ರ ಪವನ್ ಕೈಗೆ ಬಂತು.