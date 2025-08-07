- Home
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಮತ್ತು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ನಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ. ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬದ್ರಿ, ಇಡಿಯಟ್, ಪೋಕಿರಿ, ದೇಶಮುದುರು, ಚಿರುತ, ಟೆಂಪರ್ ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಟಾಪ್ ನಟರಾದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ, ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ" ಅಂತ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ "ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ" ಅಂತ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. "ಇವತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು, 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು" ಅಂದ್ರೆ ರವಿತೇಜ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. "ನಾಳೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಅಂದ್ರೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗೆ ಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಡವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂರಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಪೂರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ ಪೋಕಿರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.