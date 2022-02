ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಎಂದವರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನಟ Niranjan Nair!

ಮಲಯಾಳಂನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನಿರಂಜನ್ ನಾಯರ್ ನೆಟ್ಟಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಾಡಿರುವ ಕಮೆಂಟ್ಸ್....



'ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಡದ ವಿಚಾರ. None of your business. ನನಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರು?'