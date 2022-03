Samantha ಯಿಂದ Sonam Kapoorವರೆಗೆ Diabetes ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌!

ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌ (Diabetes), ಮಧುಮೇಹ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಮನ್‌ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇದು ಅನುವಂಶಿಕ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ರೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ನಟನಟಿಯರು ಸಹ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌ ರೋಗವಿದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್‌ ಲೈಫ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸೆಲಬ್ರೆಟಿಗಳು ಯಾರಾರು ನೋಡಿ.

ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು -

ಸೌತ್‌ ಚೆಲುವೆ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2 ಸ್ಟಾರ್, ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು ಅವರು 2013 ರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಫಿಟೆಸ್ಟ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



Image: Sonam Kapoor/Instagram

ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ -

ಭಾರತದ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಐಕಾನ್ ಸೋನಮ್‌ ಕಪೂರ್‌ಗೆ ಟೈಪ್-1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ. ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಅವರ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಲ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.



ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ -

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಗೂ ಟೈಪ್-1 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸೌತ್‌ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ 67 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು.

ಫವಾದ್ ಖಾನ್ -

17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹಾರ್ಟ್‌ಥ್ರೋಬ್ ನಟ ಫವಾದ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಟೈಪ್-1 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಅವರ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನಟರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿತು.

ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ -

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೊಪ್ರಾರ ಪತಿ ಪಾಪ್‌ ಸಿಂಗರ್‌ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಕೇವಲ 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದ ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಇವರು ಮಧುಮೇಹದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಧಾ ಚಂದ್ರನ್ -

ನಟಿ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ, ಸುಧಾ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ತನಗೆ ಮಧುಮೇಹವಿದೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

