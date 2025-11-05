- Home
- ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಗೀತೂ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರಂಥಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್, ಗೀತೂ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರಂಥಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೈತ್ಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಅದೊಂದು ದೈತ್ಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ
ಅಂಥಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರಂಥಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್, ಗೀತೂ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರಂಥಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ.
ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಿನಿಮಾ
ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಗೀತೂ ಅವರು ಸೇರಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಿನಿಮಾ. ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗಿಷ್ಟವಾಗುವಂಥಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ನನಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತವಕವಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗಿಷ್ಟವಾಗುವಂಥಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ
ನಾನು ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ.
ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ
ಮೊದಲು, ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ನಾನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು.
ನಾನು ಇನ್ನೂ ಗುಣಮುಖನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಅದು 2-3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದಿರುವ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಗುಣಮುಖನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೂ ಹೂಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.