- ಘಾಟಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಹೊಗಳಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಿಷ್: ಅಂತದ್ದೇನಾಯ್ತು?
ಘಾಟಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಿಷ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಟನೆಯೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಘಾಟಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಿಷ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಟರಾದ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಿಷ್, “ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ, ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಘಾಟಿ ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ಕಥೆ. ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಸರ, ಬಲವಾದ ಭಾವನೆಗಳು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು, ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಈ ಕಥೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ” ಎಂದರು.
ನಾಯಕಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಷ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, “ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಆಗದಿರುವುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ. ಘಾಟಿಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.. ಅವರ ನಟನೆ ಸಾಕು” ಎಂದರು. ‘ಶೀಲಾವತಿ’ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತಾನು ಹೊರಬಂದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಷ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. “ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಎ.ಎಂ. ರತ್ನಂ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಘಾಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪ್ರಬಲ ಪಾತ್ರ, ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ.