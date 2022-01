Birth Anniversary: ಸುಶಾಂತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸಚಿನ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆ ಇದು

ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ (Sushant Singh Rajput) ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ಸಹೋದರಿಯರ ಏಕೈಕ ಸಹೋದರ. ಅವರು 14 ಜೂನ್ 2020 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಮತ್ತು ನಟನಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದರು. ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂಯಗ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು. ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶಿಯಾಮಕ್ ದಾವರ್ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿದರು.

ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುಶಾಂತ್‌ಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ಶಿಯಾಮಕ್ ದಾವರ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುಶಾಂತ್ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.



ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಟನಾಗುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಿರುತೆರೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು 2008 ರಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಕಿಸ್ ದೇಶ್ ಮೇ ಹೈ ಮೇರಾ ದಿಲ್' ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು

ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ‘ಪವಿತ್ರ ರಿಷ್ತಾ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ. ‘ಪವಿತ್ರ ರಿಶ್ತಾ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಟಿ ಅಂಕಿತಾ ಲೋಖಂಡ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತೆರೆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಜೋಡಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಸುಶಾಂತ್ 2013 ರಲ್ಲಿ 'ಕೈ ಪೋ ಚೆ!' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ನಟನೆಗೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ 2013 ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಶುದ್ಧ್ ದೇಸಿ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ಪಿಕೆ (2014), ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬೋಮೇಶ್ ಬಕ್ಷಿ (2015) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

2016 ರಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಆಧಾರಿತ ಎಎಸ್ ಧೋನಿ: ದಿ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ 18 ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು.

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವರು, ಈತ ಒಬ್ಬ ನಟ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಂತೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿನ್‌ ಹೇಳಿದರು .

ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರ ರಾಬ್ತಾ (2017), ವೆಲ್‌ಕಮ್ ಟು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (2018), ಕೇದಾರನಾಥ್ (2018), ಸೋಂಚಿಡಿಯಾ (2019), ಚಿಚೋರ್ (2019), ಡ್ರೈವ್ (2019) ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿಲ್ ಬೇಚಾರ'. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಸುಶಾಂತ್‌ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ.

ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಶಾರುಖ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸುಶಾಂತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್‌ ಮಾಡಲು ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.