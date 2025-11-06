- Home
- ಕ್ರೇಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಜೊತೆ ಪುಷ್ಪ ನಟಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್: ಇದೆಂಥಾ ಹುಚ್ಚು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್, ನಟ ಪ್ರಭುದೇವ ಜೊತೆ ಅನಸೂಯಾ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಭುದೇವ, ಅನಸೂಯಾ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ವುಲ್ಫ್ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯಾಗಿ ಅನಸೂಯ ಹವಾ
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸೂಯಾ ಹವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ರಂಗಸ್ಥಳಂ, ಪುಷ್ಪ, ಕ್ಷಣಂ, ಸೋಗ್ಗಾಡೆ ಚಿನ್ನಿನಾಯನಾ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಸೂಯಾ ನಟಿಸಿದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಪರ್ ಹಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನುಸೂಯಾ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಸೂಯ ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.
ವುಲ್ಫ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯ
ಸದ್ಯ ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ ಪ್ರಭುದೇವ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ವೂಲ್ಫ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಸೂಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಭುದೇವ ಜೊತೆ ಅನಸೂಯ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್
ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಿಸಿ ಏರಿಸುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಾ ಸಾ' ಎಂದು ಸಾಗುವ ಈ ಬೋಲ್ಡ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಜೊತೆ ಮೂವರು ನಟಿಯರು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಸೂಯ, ರಾಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮತ್ತು ಅಂಕು ಕುರಿಯನ್ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಯಂಕರ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್
ಆದರೆ ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯರು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಹುಚ್ಚುತನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಭುದೇವ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಂಥಾ ಹುಚ್ಚು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರುತಿ ಮೀರಿದ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್
ಹಾಡಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕು ಕುರಿಯನ್.. ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿದಂತೆ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಕೂಡ ಅತಿರೇಕ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸೂಯ ನೀಲಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.