ನನ್ನ ಜಾಗ ತುಂಬೋರು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟ ಮಾತ್ರ: ಎಎನ್ಆರ್ ಹಳೇ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್!
ತಮ್ಮಂತಹ ನಟ ಯಾರು ಅಂತ ಎಎನ್ಆರ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಎನ್ಆರ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ಎಎನ್ಆರ್. ಪೌರಾಣಿಕ, ಜಾನಪದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಎಎನ್ಆರ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ತಮ್ಮಂತಹ ನಟ ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಎನ್ಆರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಎನ್ಆರ್ಗೆ ಸಮನಾದ ನಟ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಇಬ್ಬರೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ನಟರಾಗಿದ್ದರು. ಎನ್ಗೆಟಿಆರ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಎಎನ್ಆರ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಎಎನ್ಆರ್ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮಂತಹ ನಟ ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಎನ್ಆರ್ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ನಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾವ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತಾವು ಮಾತು ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೋ ಹಾಗೆ ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೋಭನ್ ಬಾಬುರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಆದಾಗ ನಾನು ನಟಿಸೋಕೆ ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಜಾಗ ತುಂಬೋರು ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಎಎನ್ಆರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಎನ್ಆರ್ರಂತೆ ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ಅಂದಗಾರರಾಗಿ ಹೆಂಗಸರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರೋಕೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಎನ್ಟಿಆರ್, ಎಎನ್ಆರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.