ಮಹೀಂದ್ರ ವಿಷನ್ ಎಸ್ ಕಾರಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ, ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ?
ಮಹೀಂದ್ರ ವಿಷನ್ ಎಸ್ ಕಾರಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ, ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ? ಬಾಕ್ಸಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಿಎಸ್6 ಡೀಸೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದರಲ್ಲಿದೆ
Image Credit : GaadiWaadi
ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಿಷನ್ ಎಸ್
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಷನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಕೂಡ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರನ್ನು ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೇವಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
Image Credit : Google
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್
ಆದರೂ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಲಭ್ಯವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ವಾಹನವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಬ್-4 ಮೀಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ.
Image Credit : Google
ಬಾಕ್ಸಿ ಲುಕ್
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ನಂತೆಯೇ, ಈ ಪ್ರೊಟೊಟೈಪ್ ಕೂಡ ನೇರ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಲೋಜೆನ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳಿವೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಬಳಿ ಆಡ್ಬ್ಲೂ ರೀಫಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಎಸ್ 6 ಫೇಸ್ II ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗದ ಸಣ್ಣ ನೋಟವೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
Image Credit : Google
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್
ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಹೊಸ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೋಗೋ ಇರುವ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀಟುಗಳು, ಮುಚ್ಚಿದ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 60:40 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಬಹುದಾದ ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
Image Credit : Google
NUIQ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್
ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಿಷನ್ ಎಸ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ನೂತನ NUIQ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಲವು ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 4 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು 4.5 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2.65 ಮೀಟರ್ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 28 ಡಿಗ್ರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಂಗಲ್, 34.9 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು 28.2 ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ರೇಕೋವರ್ ಆಂಗಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ರೈಡ್ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೊನೊಕಾಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೈವ್-ಲಿಂಕ್ ರಿಯರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ.
Image Credit : Google
ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ವಿಷನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ XUV 3XO ನಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಡೀಸೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಥಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
