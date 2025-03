ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUVಗಳು; ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

Read Full Article

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಟಾಪ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUVಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ, Hyundai Creta EV, MG ZS EV, Tata Nexon EV, Mahindra BE 6, ಮತ್ತು Tata Curvv EV ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ, ರೇಂಜ್, ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ

4. Mahindra BE 6

Mahindra BE 6 ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೂ 19.40 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ C-ಆಕಾರದ LED DRL ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ವೇಗದ, ಭವಿಷ್ಯದ SUV ICE-ಚಾಲಿತ XUV 3XO ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದು BE ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗೆ Mahindra ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. BE 6 ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: 59 kWh ಮತ್ತು 79 kWh, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು INGLO ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. BE 6 ಸ್ಥಿರ ಗಾಜಿನ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ಡ್ಯುಯಲ್ 12.3-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೇರ್ ಅನುಪಾತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರಿಜೆನೆರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ESP, ಬ್ಲೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ISOFIX ಮೌಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ರೇಡಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಲೆವೆಲ್ 2+ ADAS ಸೂಟ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.