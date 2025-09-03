90 ದಿನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸಿಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್! ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್!
ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೇ 90 ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಸಿಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
14
Image Credit : our own
Jio, Airtel SIM Stay Active After 90 Days Without Recharge
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್, ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ BSNL ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್, ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
24
Image Credit : our own
ಎರಡನೇ ಸಿಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. TRAI ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಯ್ಸ್-ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಇರಡನೇ ಸಿಮ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವರು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಿಮ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಮ್, ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಮ್ ಉತ್ತಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕವರೇಜ್ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಮ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಕಂಪನಿಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಕರೆ ಮತ್ತು SMS ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.
34
Image Credit : our own
90 ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಸಿಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್
90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳು, SMS ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ 90 ದಿನಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ₹20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ₹20 ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ₹20ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
44
Image Credit : google
ಸಿಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ದಿನ?
ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡರೆ, ₹20 ಪಾವತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ನೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
