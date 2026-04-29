ಈ 3 ರಾಶಿಯವ್ರು ಯಾವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
Astrology Predicts Business ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಧೈರ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದಂತಹ ಗುಣಗಳಿಂದ, ಇವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
14
Image Credit : Chat gpt
ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಅವರ ರಾಶಿಯ ಗುಣ, ಗ್ರಹಗಳ ಬಲ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ನಾನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಐಡಿಯಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೀಲ್ಡಿಗಿಳಿದು ಗೆದ್ದು ಬೀಗುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ!
24
Image Credit : Asianet News
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ವೇಗ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರೂ, ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಲಾಭ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಇವರು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಮ್ಯಾನ್, ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಶುರುಮಾಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೆ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಅದೃಷ್ಟವಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಅವರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರದೆ, ಫೀಲ್ಡಿಗಿಳೀರಿ ಬಾಸ್! ಇವರು ಸೋಲಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸವಾಲು ಬಂದರೂ, ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಅವರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
34
Image Credit : Asianet News
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಾಯಕರು. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೂ, ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಸಿನಿಮಾ, ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಇವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಒಬ್ಬ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯಮಿ, ಸಣ್ಣ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರೂ, ಅದು ಹಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ರಹಸ್ಯ? ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು! ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಕಾಲವು ಇವರನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ಐಡಿಯಾ ಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ! ಇವರು ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕಾಂತದಂತೆ. ಇವರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ರಾಜರಂತೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
44
Image Credit : Asianet News
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಗುರು ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಗುಣಗಳು ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಫ್ತು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇವರನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಧನು ರಾಶಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಸಣ್ಣ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತವೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಅವರ ಲಾಭವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರು ಯೋಚಿಸಿ ಮುಗಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಓಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಫೀಲ್ಡಿಗಿಳಿದರೆ, ಗೆಲುವು ಖಚಿತ!
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.
Latest Videos