ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಮೊಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಹೊಂಡಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಎಮೊಬಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 100 AKX Kyari ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇವು ಮುಸಾಶಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ e-axle ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹೊಂಡಾ Power Pack Energy India Pvt. Ltd. (HEID) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ e:Swap ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿನಿಮಯ ಜಾಲದಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಮುಂದಾಳತ್ವವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶ್ರೇಣಿ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್-ಮೈಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಟೆಕಿನ್ವರ್ಸ್ಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುವ್ನ್ ರೈಡರ್-ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋ-ಫ್ಲೀಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಾಹನ ಲಭ್ಯತೆ ಮೂಲಕ ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
125cc ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಕೂಟರ್
AKX Kyari EV ಸಾಮಾನ್ಯ 125cc ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಸಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 106 ಕಿಮೀ IDC ಶ್ರೇಣಿ, ಗರಿಷ್ಠ 80 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗ ಮತ್ತು 0–60 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗವನ್ನು 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. 3.7 kW ಪೀಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್, 1.5 kWh ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಗಾಗಿ Sync Brake ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
EV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್
ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ; ಇದು ವಿಸ್ತಾರಯೋಗ್ಯ ಮೈಕ್ರೋ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯತ್ತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ. ಉತ್ತಮ EV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈಡರ್ಗೆ ಸುಲಭ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನವಲನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಮೊಬಿ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕ ಭಾರತ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಎಮೊಬಿಯ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಕಿನ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುವ್ನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ತರಬೇತುಗೊಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ರಸ್ತೆಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಎಮೊಬಿ ತನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ-ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-ಫ್ಲೀಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ NCR ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.