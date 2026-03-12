- Home
- Karnataka Districts
- Bengaluru Urban
- ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರಬೂಜ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೀಸನಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರಬೂಜ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೀಸನಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತದಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರ್ಬೂಜದಂತಹ ಬೇಸಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಸೀಸನಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳಾದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಬೂಜದ ಬೆಲೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ದರ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಇಳಿಕೆ
ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 14 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಲೆ ಈಗ ಕೇವಲ 7 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೈತರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.
ಕೆಲವು ತಳಿಯ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ
ಕೆಲವು ತಳಿಯ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ದೇವರಾಜು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 20 ರಿಂದ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ
ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವರ್ತಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಜಿಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೆಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಏರಿಕೆ
ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಅತಿಯಾಗಿದೆ. ಪೈನಾಪಲ್ ಪೂರೈಕೆ 326 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನಿಂದ 680 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಎರಡರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ
ದಾಳಿಂಬೆ ಪೂರೈಕೆಯು 1,947 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನಿಂದ 3,115 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಕರ್ಬೂಜ (2,480 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್) ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (1,480 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್) ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹೊಡೆತ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಫ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅತಿಯಾದ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಮದು ಹಣ್ಣುಗಳ ಸ್ಥಿರತೆ
ಒಂದೆಡೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಆಮದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.