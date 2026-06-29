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- ChatGPT ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಚಾಲಕ; ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಕನಸು!
ChatGPT ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಚಾಲಕ; ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಕನಸು!
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರ AI ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಈಗ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ChatGPT ಬಳಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಾಲಕನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
"ChatGPT ನನ್ನ ಗುರು"
ಆಟೋ ಚಾಲಕ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ChatGPT ಅನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು, ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಲು AI ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಕನಸು
ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ತಾವು ಒಂದು ದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು, ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕಂಡ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ
ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು, AI ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭ ಸಂಭಾಷಣೆ
ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
OpenAI ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ OpenAI ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "Pookie uncle-ge help madakke always happy" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬದಲಾದ ಬದುಕು
ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಚಾಲಕ AI ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವುದು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಯಾರ ಬದುಕನ್ನಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.