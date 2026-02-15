- Home
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಕಾರು ಹೊಂದುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ CNG ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಫೀಚರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
10 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಬೆಸ್ಟ್ CNG ಕಾರುಗಳು
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸಿಎನ್ಜಿ
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 8.20 ಲಕ್ಷದಿಂದ 9.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಮೈಲೇಜ್: 32.85 ಕಿ.ಮೀ/ಕೆ.ಜಿ.
ಸುರಕ್ಷತೆ: ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿವೆ.
ಫೀಚರ್ಗಳು: 7-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇದರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪಂಚ್ ಸಿಎನ್ಜಿ
SUV ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ 7.30 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10.17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಮೈಲೇಜ್: 26.99 ಕಿ.ಮೀ/ಕೆ.ಜಿ (ARAI ಪ್ರಕಾರ).
ಫೀಚರ್ಗಳು: ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 10.25-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಸುರಕ್ಷತೆ: ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಬಾಡಿ. ಮೈಕ್ರೋ-ಎಸ್ಯುವಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಎಸ್ಯುವಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನಾರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಇದರ ಬೆಲೆ 6.69 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7.14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಮೈಲೇಜ್: 34.05 ಕಿ.ಮೀ/ಕೆ.ಜಿ.
ಇಂಜಿನ್: 1.0 ಲೀಟರ್ ಕೆ-ಸೀರೀಸ್ ಇಂಜಿನ್.
ವಿಶೇಷತೆ: ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಓಡಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಸಿಎನ್ಜಿ
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್ಯುವಿ ಇದು. ಇದರ ಬೆಲೆ 6.89 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೈಲೇಜ್: 27.6 ಕಿ.ಮೀ/ಕೆ.ಜಿ. ಫೀಚರ್ಗಳು: 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್.
ಸುರಕ್ಷತೆ: 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು. ಇದು 'ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ' ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು.