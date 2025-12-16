ಕೆಲವರು ಸರಳ ಮನಸ್ಸಿನವರು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುತಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾದವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವಿಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಹಠಮಾರಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.
12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಹಠಮಾರಿ. ಈ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯುವವರೆಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಠಮಾರಿ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ..
ಮಂಗಳನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ರಾಶಿ ಮೇಷ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ಬೆಂಕಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಹಠಮಾರಿಗಳಂತೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಂಶ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಆಳುವ ಗ್ರಹ. ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಶೇ.95 ರಷ್ಟು ಹಠಮಾರಿಗಳು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂಶ ಬೆಂಕಿ.ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಹಠಮಾರಿಗಳು
ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೀನ ಶೇ.78, ವೃಷಭ ಶೇ.65, ಕನ್ಯಾ ಶೇ.66, ಮಿಥುನ ಶೇ.55, ಧನು ಶೇ.45, ಕಟಕ ಶೇ.38, ತುಲಾಶೇ.26 ರಷ್ಟು ಹಠಮಾರಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
