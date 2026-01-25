ಜನವರಿ 26 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 2026 ರವರೆಗೆ ಋಚಕ್ ರಾಜಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಈ ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
Weekly Lucky Zodiac Sign 26 January To 1 February 2026 Ruchak Rajyog ಈ ವಾರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ರುಚಕ್ ರಾಜ್ಯಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾರವಾಗಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಪು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಾತುರ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಜನವರಿ ವಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮಂಗಳವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಕರ ರಾಶಿಯು ಮಂಗಳನಿಗೆ ಉತ್ತುಂಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಜನವರಿ ವಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನೀವು ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.