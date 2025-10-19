ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಿಂದ 26 ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ಯೋಗ, ಈ ವಾರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
Weekly Lucky Zodiac Sign 20 To 26 October 2025 Aditya Mangal Yog ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವಾರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಹಬ್ಬ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ವಾರವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳ ವಾರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ವಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣವು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ದೀಪಾವಳಿ ವಾರದ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ವಾರದ ಆರಂಭವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ದೀಪಾವಳಿ ವಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ದೀಪಾವಳಿ ವಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮತದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.