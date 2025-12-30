ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿ ಜೀವನ ಸೂಪರ್ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್
Weekly love horoscope 29 december to 4 january 2026 lucky zodiac signs new year ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು 2026 ರ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ರ ಮೊದಲ ವಾರ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತ, ಖಾಸಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ವಾರ, ನಿಮಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ವಾರದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
2026 ರ ಮೊದಲ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರಣಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.