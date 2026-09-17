ವಿಷ್ಕುಂಭ + ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗದ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ, ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಲಾಟರಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ತರಲಿವೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ವಿಷ್ಕುಂಭ + ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಇಂದು ವಿಷ್ಕುಂಭ ಯೋಗ, ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಇಂದು ತನ್ನ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗಗಳ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಭಗವಾನನ ಸ್ಥಾನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ತಿರುವು ಕೊಡಲಿವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವ ದಿನ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೇರವಾದ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಇಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ
ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ. ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಮಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವ ಪರಿಣಾಮ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ವಿಷ್ಣು ಭಗವಾನನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ.