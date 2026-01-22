ನಾಳೆ 23 ವಿಷ ಯೋಗದ ಕರಿ ನೆರಳು ಈ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ
Vish yog on january 23 fridya these zodiac will face problem ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಜನವರಿ 23, 2026ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ ನಾಳೆ ವಿಷ ಯೋಗದ ನೆರಳು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ವಿಷ ಯೋಗ
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಜನವರಿ 23, 2026ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನಾಂಕವು ಜ್ಞಾನದ ದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಸಂತ್ ಪಂಚಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜನವರಿ 23, 2026 ರಂದು, ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿ ವಿಷ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯಂದು, "ಓಂ ಸರಸ್ವತಿ ನಮೋ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಹಳದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಶುಭ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು.