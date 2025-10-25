ಈ 3 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಿಂದ ಬದಲು, ಶುಕ್ರನಿಂದ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
venus transit 2025 shukra gochar chitra nakshatra lucky zodiac signs ಶುಕ್ರನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ
ಮಂಗಳವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:17 ಕ್ಕೆ, ಶುಕ್ರನು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವವನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳನು ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ "ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ" ದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಸೌಂದರ್ಯದ ಗ್ರಹವೂ ಹೌದು. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯರ ಐಷಾರಾಮಿ, ಅಲಂಕಾರ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಆಭರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸವು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕಲೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ ಅಥವಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹಿತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮೋಡಿ ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸೃಜನಶೀಲ ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೃಜನಶೀಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.