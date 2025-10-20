ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟರಂತೆ
unlucky zodiac signs who always falls in love with wrong guy ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟವಂತರು. ಈ ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಹೋದಾಗ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಕುತಂತ್ರಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.