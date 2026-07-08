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- Unlucky Zodiac Signs: ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ
Unlucky Zodiac Signs: ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ
Unlucky Zodiac Signs ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅದೃಷ್ಟವಿದೆ. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಸ್ವತಃ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಎರಡನೆಯವರು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹರಡುತ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯವು ಅವರಿಗೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯವು ಅವರನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರು. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಂಡರೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕರುಣಾಳು ಸ್ವಭಾವವು ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಇತರರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದವರು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವರು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.