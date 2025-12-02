ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರವಿಯೋಗ, ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂತೋಷ
Top 5 Luckiest Zodiac Sign Wednesday 3 December 2025 Vyatipat Ravi Yog ನಾಳೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, ಬುಧವಾರ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಯೋಗ, ಪರಿಧ್ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಾಳೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದಾಯಕ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಆರೋಗ್ಯವು ನಾಳೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ, ಬುಧವಾರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ನಾಳೆ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಾಳೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ನಾಳೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ, ಬುಧವಾರ, ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾಳೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.