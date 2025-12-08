ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Tuesday 9 December 2025 In Sarvarth Siddhi Yog ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ಮಂಗಳವಾರ ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳದ ನಡುವೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾಳೆ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಗವು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನಾಳೆಯ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ನಾಳೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಪುನರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಮಂಗಳವಾರ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಪುನರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಾಳೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ನಾಳೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.