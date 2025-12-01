ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ, ಐದು ರಾಶಿ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಲಾಭ
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Tuesday 2 December 2025 On Tuesday Rajyog ಚಂದ್ರನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಪರಸ್ಪರ ಕೇಂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗದ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಾಳೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಬಹಳ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಾಳೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನಕ್ಷತ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಾಳೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು
ನಾಳೆ, ಮಂಗಳವಾರ, ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ದಿನಸಿ, ಹೋಟೆಲ್, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸವು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ನಾಳೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಅಂಶವು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ.