ಶುಕ್ರನು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು
Shukra gochar 2026 venus transit in revati nakshatra luckiest zodiac signs 2026 ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. 13 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ರಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಶುಕ್ರ
ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಅದು 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾದ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ. ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು 13 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಕ್ಷಸರ ರಾಕ್ಷಸನಾದ ಶುಕ್ರನ ಈ ಚಲನೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶುಕ್ರ ಚಲನೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅವರ ಕನಸು ಕೂಡ ನನಸಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸಮಯ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.