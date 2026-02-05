ನಾಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ
6 February 2026 ನಾಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕವೂ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಚಂದ್ರನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವರಿಷ್ಠ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಎರಡೂ ನಾಳೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಲಾಭದ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಕರ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವೊಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾಳೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಗಳದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ದಿನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾಳೆ, ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಲೋಹ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಶುಕ್ರ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಡೇರಬಹುದು. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.