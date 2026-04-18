ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 4 ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಣೆ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಧನ ಯೋಗ, ಅದೃಷ್ಟದ ಹೊಳೆ
ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಶನಿ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ (ವರುಣ) ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು
ಈ ಸಮಯವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ತಿರುಗುತ್ತದೆ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಆಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಈಗ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.