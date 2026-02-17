ನಾಳೆ 18 ಫೆಬ್ರವರಿ ಈ ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಿನ, ಅಶುಭ
Wednesday 18 February 2026 unlucky zodiac ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಣಿವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇತರರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಬುಧವಾರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇವರ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಕಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಜೀವನದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಕೋಪವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೃಜನಶೀಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಿ.