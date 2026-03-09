ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:47 ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
Tomorrow Tuesday morning ಪ್ರಸ್ತುತ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ರಾಹು ಗ್ರಹ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಂಚಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:47 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧವು ರಾಹುವಿನ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ
ರಾಹುವಿನ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಪರರು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಶತಭಿಷ ರಾಶಿಯ ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹರಾಜ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶತಭಿಷ ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ತಂತ್ರಗಳು ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.