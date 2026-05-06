ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ 12 ಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹಣ, ಹೆಸರು
Thursday lucky zodiac signs ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಸೂರ್ಯನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಬುಧನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಈ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬುದ್ಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಷ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 7 ರಿಂದ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ:
ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಹಠಾತ್ ಆದಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ:
ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಅವರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.