ಇಂದು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 6:36 ರಿಂದ 182 ದಿನ ಮಂಗಳ ಅಸ್ತ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಷ್ಟ
Today Saturday mangal ast in Scorpio 1 November 2025 5 zodiac get negative impact ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ. ಈ ರಾಶಿಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅಸ್ತಮಾನವು ಕಠಿಣ ಸಮಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯೂ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನು ಏಳು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳವು ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಂಗಳವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಂತನ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡದಿರಬಹುದು. ಶತ್ರುಗಳು ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಚೋಳವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬಾಸ್ ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಫ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ, ಹನುಮಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.