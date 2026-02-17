- Home
- Astrology
- ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಗ್ರಹಣದ ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಗ್ರಹಣದ ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
Today February 17 2026 panchgrahi yoga ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:26 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7:57 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಐದು ಗ್ರಹಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಜಯೋಗ
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 3:26 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7:57 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ಐದು ಗ್ರಹಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಪಂಚಗ್ರಹ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಂಚಗ್ರಹ ಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಾದಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಯಶಸ್ಸು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.