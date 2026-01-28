ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ವರ್ಷ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಪಕ್ಕಾ
ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬದಲಾದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಚಕ್ರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹರಿಯಲಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪ್ರವಾಹ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಸಮಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಲಹೆ: ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಲಹೆ: ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೇಬು ಕೂಡ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಸಲಹೆ: ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಲಾಟರಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ವತಂತ್ರೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರ ಆದಾಯವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಲಹೆ: ಹಣ ಬಂದಾಗ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ.