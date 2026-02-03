ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಶನಿಯ ದ್ವಿದವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
Surya shani dwidwadash drishti yog ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಜೋಡಣೆಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2026 ರ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:15 ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ ವೈರತ್ವದ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೂ, ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ದ್ವಿದ್ವಾಧಶ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ದ್ವಿದ್ವದಶ ಯೋಗವು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ದ್ವಿದದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಭದ್ರವಾಗಬಹುದು.