ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ 2026 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ
Surya grahan 2026 in february impact on zodiac sign kannada news ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಫಾಲ್ಗುಣ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ನೆರಳು ಗ್ರಹವಾದ ರಾಹು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅನಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ 2026
ದಿನಾಂಕ: ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026
ದಿನ: ಫಾಲ್ಗುಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಕಾರ: ಉಂಗುರಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ
ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಮಾನಸಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಕಾರ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮದುವೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡಲು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಳಪೆ ಪರಿಣಾಮವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿಂಜರಿತವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.