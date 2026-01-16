ಜನವರಿ 18 ರವಿವಾರದಿಂದ ಮಂಗಳ-ಬುಧ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹಣಕಾಸು, ವೃತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ
Battle between mars and mercury 18 january unlucky for 4 zodiac signs ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯುದ್ಧ. ಈ ರಾಶಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ
ಜನವರಿ 16, 2026 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಜನವರಿ 17, 2026 ರಂದು, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧದ ನಡುವೆ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 27 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 27 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶಕ್ತಿ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾತು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನವರಿ 21, 2026 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಜೀವನದ ಈ ಅಂಶಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರು ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅವರು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ.