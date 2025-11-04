ನಾಳೆ ನವೆಂಬರ್ 5 ಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್, ಚಂದ್ರನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಅದೃಷ್ಟ
supermoon 2025 rashifal 5 november chandra gochar effect zodiac signs 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 5 ಬುಧವಾರ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು, ಚಂದ್ರನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸೂಪರ್ ಮೂನ್
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಚಂದ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಚಂದ್ರನು ಬುಧವಾರ ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿನಚಂದ್ರನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದವರು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನವೆಂಬರ್ 5, 2025 ರಂದು ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ದಿನದಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನವೆಂಬರ್ 5, 2025 ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದ ಇಮೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಸಂವಹನವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 5, 2025 ರಂದು ಬರುವ ಸೂಪರ್ಮೂನ್, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.