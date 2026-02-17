ಇಂದು 2026 ರ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ, ಶನಿಯ ಸಾಡೇಸಾತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು
Solar eclipse February 17 2026 Tuesday afternoon ಫೆಬ್ರವರಿ 17 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. 2026 ರ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣ
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣವು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ವಿಳಂಬವಾದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚು
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಸಮಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಮಯ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರದಂದು ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ, ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ. ಆದರೆ, ನೀವು ಧೈರ್ಯ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.