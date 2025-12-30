2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಶುರು, ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಡಬಲ್ ಲಾಭ
Shukraditya rajayoga good for 3 zodiac signs get wealth ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿ ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು 3 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ
ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 13 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಂಡರೆ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2026 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಶುಕ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಸಂಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲಾಭವೂ ಸಾಧ್ಯ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.