Kannada

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರ

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗೂಢಾಚಾರಿಕೆ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

vaastu Dec 30 2025
Author: Ashwini HR Image Credits:priya_mehndi_art__Instagram
Kannada

ಅಕ್ಷಯ್ ಕ್ರೇಜ್‌ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ?

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್‌'ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಫ್ರೇಮ್‌ನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಕ್ರೇಜ್‌ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ ಸಾಕ್ಷಿ.

Image credits: priya_mehndi_art__Instagram
Kannada

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಧುರಂಧರ್’ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ರೆಹಮಾನ್ ಡಕಾಯಿತ್ ಪಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

Image credits: priya_mehndi_art__Instagram
Kannada

ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡ್

ಸದ್ಯ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಸ್ಟೈಲ್, ಅಭಿನಯ, ನೃತ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: priya_mehndi_art__Instagram
Kannada

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆಂದರೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇವರ ಮುಂದೆ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿದ್ದರು.

Image credits: priya_mehndi_art__Instagram
Kannada

ಅಕ್ಷಯ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಮೆಹೆಂದಿ ಡಿಸೈನ್‌

ಧುರಂಧರ್ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಷಯ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಮೆಹೆಂದಿ ಡಿಸೈನ್‌ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: instagram @akshaye khanna
Kannada

ಧುರಂಧರ್ ಭಾಗ-2 ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ

ಅಕ್ಷಯ್ ಧುರಂಧರ್ ಭಾಗ-2 ರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 

Image credits: facebook.com/RanveerSinghOfficial

ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣರ ಫೋಟೋ ಇರಲಿ! ಏಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಯಮ ತಪ್ಪಿದರೆ, ಮನೆಗೆ ದೋಷ ಖಚಿತ!

ದಾಸವಾಳ ಗಿಡದ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್, ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ?

ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಡಬೇಡಿ: ಹಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ!