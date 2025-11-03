Lucky Rashi from 3 November: ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ ಇಂದಿನಿಂದ 5 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ
shukra shani shadashtak yoga from 3 november 5 zodiac get wealth ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ನವೆಂಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು 5 ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಪಡೆದ ಶಿಸ್ತು ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅದೃಷ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಇದು ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಮಯ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ.