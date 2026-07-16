ಜುಲೈ 16 ಇಂದು ಸಂಜೆ 7:11 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲು, 4 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟ-ಕಷ್ಟ
ಶುಕ್ರನ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸು ದುಃಖಿತವಾಗಿರಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ನಂಬಬೇಡಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಏರಿಳಿತದ ಸಮಯವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅದು ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಕಹಿ ಭಾವನೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.