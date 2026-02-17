ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ, ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
Shukra Nakshatra Gochar 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ
1. ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು 2. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಶುಕ್ರನು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಮತ್ತು 4. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.