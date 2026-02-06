ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ಬೆಳಗ್ಗೆ 1.15 ರಿಂದ ಶುಕ್ರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
2026 February 6th ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2026 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದು. ಸ್ನೇಹ ಕ್ರಮೇಣ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಬಹುದು. ಐದನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಶುಕ್ರನ ಅಂಶವು ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ ತರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಆನಂದದಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಶುಕ್ರನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಾಗಣೆಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು. ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಶುಕ್ರನ ದೃಷ್ಟಿಯು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಓದುವಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಶುಕ್ರನ ಅಂಶವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಶುಕ್ರನ ದೃಷ್ಟಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.