ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ, 4 ರಾಶಿ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಿ, ಸವಾಲಿನ ಸಮಯ
Shukra gochar 2025 4 zodiac signs time trouble unlucky ಶುಕ್ರನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2025 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:50 ಕ್ಕೆ ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣವು ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಆರನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಶುಕ್ರನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ವಿವೇಕದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವವು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವೂ ಇರುತ್ತದೆ.